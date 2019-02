Kylie Jenner: So stylisch ist ihr Zuhause

Im Gegensatz zu den Kardashians leben ihre beiden Jenner-Halbschwestern Kendall und Kylie eher zurückgezogen - so gut das in der Reality-Familie zumindest möglich ist. Kylie Jenner gewahr jetzt einem Magazin für Architektur und Innendesign intime Einblicke in ihr neuestes Haus. Modern, stylisch und gemütlich. Ein Einrichtungsstil, den es sich lohnt, nachzushoppen.