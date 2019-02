Betrugsvorwürfe: Zahnarzt ist Berufszulassung los

Vor sechs Tagen klickten bei einem Zahnarzt die Handschellen. Ob in seinen Ordinationen in Ternberg und Dietach je wieder die Lichter angehen werden, ist mehr als fraglich. Zwar ist der Mediziner wieder auf freiem Fuß - aber wegen Gefahr in Verzug dürfte ein vorläufiges Berufsverbot ausgesprochen werden.