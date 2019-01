Zahnarzt pfuschte und betrog reihenweise Patienten

Vorwurf der sexuellen Belästigung

Neben all diesen Vorwürfen sieht sich der Ordinations-Boss auch noch mit Beschwerden über sexuelle Belästigung konfrontiert. Einer jungen Mitarbeiterin soll er bereits an den ersten Arbeitstagen per Whatsapp-Nachrichten mitgeteilt haben, dass sie ein sexy Outfit und ein geiles Profilbild habe. Bei der Polizei gab die junge Dame an, begrapscht worden zu sein.