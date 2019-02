Bei Neuwagen drohen die nächsten Verzögerungen

In der Autobranche kündigen sich neue Lieferschwierigkeiten an. Kaum haben die Hersteller die Zertifizierung ihrer Pkw-Modelle nach der neuen Verbrauchsnorm WLTP mehr oder weniger abgeschlossen, müssen die Fahrzeuge nun erneut ins Labor. Dort werden sie dem neu gestalteten Ausdünstungs-Test EVAP unterzogen, der ab September für die Zulassung aller Neuwagen in Europa obligatorisch ist.