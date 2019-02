Lenovo Yoga C930: Edles 360-Grad-Notebook im Test

Ein in ein edles und stabiles Alu-Chassis gehülltes 360-Grad-Notebook hat der PC-Gigant Lenovo mit dem Yoga C930 im Sortiment. Mit Eingabestift, aktueller Intel-Technik und optionalem 4K-Display ausgestattet, richtet es sich an anspruchsvolle und kreative Mobilnutzer mit dem nötigen Kleingeld. Wie effektiv es sich wirklich am Yoga C930 arbeitet, hat krone.at getestet.