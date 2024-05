ORF-Moderatorin Kristina Inhof ist Mama geworden

Schnell sammelten sich zahlreiche Glückwünsche unter dem Posting – unter anderem auch von Promis wie „Dancing Stars“-Siegerin Missy May, die kommentierte: „Ohhhh hallllloooo Lena!!!! Wie schön!!! Gratuliere euch.“

„The best is yet to come“

Anfang des Jahres hatte Inhof auf Instagram ihre Schwangerschaft verkündet. „The best is yet to come“, schrieb sie damals. Im Februar verabschiedete sich die Sport-Moderatorin schließlich in die Babypause.