Kämpfer Querfeld – aber was ist mit Schlager?

Bemerkenswert! Vier Pleiten in Folge, das finale Cup-Trauma – dennoch kamen gestern wieder 18.100 Fans ins Allianz-Stadion. Und sorgten für positive Stimmung, feuerten Rapids Not-Elf an. Ohne Pfiffe oder Proteste, am Ende wurde wieder gefeiert – das hat man in Hütteldorf schon anders erlebt