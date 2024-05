Schuluniform, Schulfarben oder keinerlei Regeln?

Eine Frage, die seit der jüngst erfolgten Einführung einer Kleiderordnung an einer Mittelschule in Weiz wieder präsent ist: Was sollen und dürfen Schüler anziehen? Sind Vorschriften sinnvoll oder schränken sie die Persönlichkeit ein? Drei unterschiedliche Herangehensweisen an ein heikles Thema.