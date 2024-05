33,9 t Kokain im Hamburger Hafen sichergestellt

Deutschland setzt auf Zusammenarbeit

Auch international soll die Zusammenarbeit im Kampf gegen Drogenhandel und Organisierte Kriminalität verstärkt werden. Am Dienstag kommen auf Einladung von Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (SPD) dazu die Innenminister aus Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden im Rahmen der „Coalition of European countries against serious and organised crime“ in Hamburg zusammen.