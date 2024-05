Seit Mega-Wechsel ist Aktie Hamilton im Sinkflug

Wolff genervt

Während es bei Hamilton schon nach Resignation klingt: „Wir liegen acht Zehntel zurück“, maulte er nach dem Qualifying über den Rückstand zu „Pole-Setter“ Red Bull, „das wird so schnell nichts werden.“ Die ständige Kritik am Auto nervt mittlerweile auch schon Teamchef Toto Wolff, so richtete der Wiener Hamilton zuletzt aus: „Lewis hat eine Entwicklungsrichtung vorgegeben, die war so daneben, dass das Auto nicht um die Kurve gefahren ist.“