Journalisten werfen Meloni „Kontrolle“ vor

Die RAI-Gewerkschaft Usigrai beklagte Versuche von Seiten der Politik, „die RAI in ein Sprachrohr der Regierung zu verwandeln“. Protestiert wird auch wegen Personalmangels. Die Fernsehanstalt wird beschuldigt, Personal, das in den Ruhestand geht, nicht zu ersetzen, sodass die Arbeitslast auf diejenigen fällt, die bleiben. Die Gewerkschaft beklagt außerdem fehlende Vereinbarungen zwischen dem Unternehmen und den Journalisten über Leistungsprämien. „Wir nehmen lieber Gehaltseinbußen hin, als dass wir unsere Freiheit verlieren“, heißt es in der Presseaussendung von Usigrai.