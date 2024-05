Sagen Sie Ja! Alles zum perfekten Braut-Styling

Grundierung ist das A und O

Zweiter Schritt: Wer nicht schon gleich nach der Zeremonie in die Flitterwochen düst, sondern mit Familie und Gästen feiern will, braucht eine solide Grundierung, die lange Haltbarkeit garantiert und ein Gefühl von Sicherheit gibt – im Zweifelsfall bis in die Morgenstunden. Diese Basis schafft nicht nur einen Ausgleich, sie wirkt wie eine Leinwand für den großen Auftritt vor dem Altar.