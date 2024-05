Rechtspopulist gewinnt Präsidentenwahl in Panama

Martinelli sitzt in Nicarauguas Botschaft fest

Mulino war ursprünglich der Vizepräsidentschaftskandidat des rechten Bündnisses Alianza para Salvar a Panamá (Allianz zur Rettung Panamas) – an der Seite von Martinelli. Als dieser nach seiner Verurteilung zu mehr als zehn Jahren Haft wegen Korruption von der Wahl ausgeschlossen wurde, rückte Mulino jedoch auf. Martinelli bezeichnet sich als politisch Verfolgten und hält sich seit Februar in der Botschaft Nicaraguas auf – ausgerechnet das linksautoritär regierte Land will ihm Asyl gewähren. In der Botschaft besuchte ihn Mulino am Sonntag nach seiner Stimmabgabe.