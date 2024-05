Airline Qantas muss Millionen-Strafe zahlen

Qantas habe ihre Kunden bei der Wiederaufnahme des Flugbetriebs nach der Corona-Pandemie im Stich gelassen und ihre eigenen Standards nicht erfüllt. Im Rahmen des Vergleichs will die Fluggesellschaft mit dem Känguru auf dem Leitwerk auch betroffene Passagiere entschädigen. „Der heutige Tag ist ein weiterer wichtiger Schritt, um das Vertrauen in die nationale Fluggesellschaft wiederherzustellen“, so Konzernchefin Vanessa Hudson.