Der rot-weiß-rote Traum von Wembley

„Es wird brutal“

Marcel Sabitzer will es Dienstag mit Dortmund schaffen, in Paris verteidigt die Borussia gegen die Startruppe von PSG rund um Kylian Mbappé einen 1:0-Hinspielsieg. „Es wird brutal, aber wenn du so weit gekommen bist, willst du natürlich ins Endspiel“, so der 30-Jährige. Der sich Samstag beim 5:1 gegen Augsburg 73 Minuten lang auf der Bank schonen durfte – Motto: Kräfte sparen, alles für Wembley!