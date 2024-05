Kate Beckinsale: Hört auf, mich zu mobben!

„Ich hasse es darüber zu reden, aber das ständige Mobbing hinterlässt mit der Zeit bei mir Spuren.“ Kate Beckinsale kündigt in einem Social-Media-Posting an, dass sie sich die negative Kritik an ihrem Aussehen nicht mehr länger gefallen lassen wird. Die 50-Jährige besteht darauf, dass hinter ihrem jungen Look kein Schönheitschirurg steht - wie ihr Hater seit vielen Jahren vorwerfen.