Nintendo wird Switch-Verkaufsziele nicht erreichen

Wii U stürzte Nintendo in eine Krise

Der Misserfolg der Vorgängerkonsole „Wii U“ hatte die Firma zuvor zeitweise in rote Zahlen und eine Krise gestürzt. Mit der Hybridkonsole Switch, die sowohl zu Hause am Fernseher als auch unterwegs genutzt werden kann, gelang der Traditionsfirma aber wieder ein Hit. Seit der Markteinführung im März 2017 wurden rund 32,3 Millionen Geräte der Konsole verkauft - mehr als doppelt so viel wie bei der Wii U in fünf Jahren.