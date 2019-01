Mit diesem perfiden Trick nahm Facebook Eltern aus

Facebook sprach vom „freundlichen Betrug“

Intern habe Facebook in diesem Zusammenhang vom „freundlichen Betrug“ gesprochen und die Masche zum Teil seiner Unternehmensstrategie gemacht. Man verließ sich darauf, dass viele Eltern kleinere Beträge nicht zurückfordern würden und machte es Kinder und Jugendlichen so einfach wie möglich, auf Kosten ihrer Eltern Inhalte in Online-Games zu erstehen. Bisweilen sollen so Hunderte Dollar zusammengekommen sein, die erst nach einiger Zeit auf der elterlichen Kreditkartenrechnung aufschienen. In einem Fall habe ein 15-Jähriger gar 6500 US-Dollar verpulvert.