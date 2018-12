Alles umsonst: Fake-News-Taskforce ist verzweifelt

Fake News, Polit-Propaganda, Hetze: Das soziale Netzwerk Facebook ist seit geraumer Zeit in der Kritik, nicht unbedingt ein Instrument der Aufklärung zu sein. Ende 2016 hat Facebook deshalb angekündigt, eine Fake-News-Taskforce aufzubauen, die sich künftig der Identifizierung von Falschmeldungen annehmen und so bei der Dezimierung selbiger helfen sollte. Zwei Jahre später ist die Fake-News-Taskforce völlig verzweifelt und will die Zusammenarbeit mit Facebook beenden. Bei Facebook sieht man die Sache freilich ganz anders ...