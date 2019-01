LG Wien nicht zuständig für Schrems-Klage

„Wie bei Kafka“

Auch für die geltend gemachte Schadenersatzforderung sehe die Richterin das Wiener Handelsgericht und nicht das Wiener Landesgericht als zuständig an, obwohl dieses den Fall schon 2014 an das Landesgericht überweisen habe, so Schrems weiter. „Im Gesetz steht schwarz auf weiß ,Landesgericht‘, jedoch entschied die Richterin nun, dass das Handelsgericht zuständig sein sollte, das schon 2014 den Fall an das Landesgericht übermittelt hat. Das sagt jetzt wieder, das Handelsgericht soll sich damit beschäftigen. Man kommt sich vor wie bei Kafka“, so Schrems.