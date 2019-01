Fix: Karas und Edtstadler kandidieren bei EU-Wahl

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der langjährige EU-Abgeordnete Othmar Karas und Staatssekretärin Karoline Edtstadler werden die ÖVP in die EU-Wahl am 26. Mai führen. „Ich habe die pro-europäische Tradition der ÖVP mitgeprägt. Daher stehe ich der Volkspartei und Bundeskanzler Sebastian Kurz mit ganzer Kraft zur Verfügung“, sagte Spitzenkandidat Karas in einer Videobotschaft (siehe oben) am Samstag.