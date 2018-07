Karas: „Vilimsky muss sich entschuldigen“

Vilimsky hatte Berichte über den „torkelnden“ EU-Kommissionspräsidenten beim NATO-Gipfel am Mittwoch zum Anlass genommen, Junckers Rücktritt zu fordern. Der Auftritt Junckers „macht die gesamte Europäische Union zur Lachnummer und dies in einer gesamt sehr schwierigen Situation für die EU“, so der FPÖ-Politiker unter Verweis darauf, dass es in den vergangenen Jahren „eine Reihe von offensichtlichen Alkoholproblemen“ bei dem luxemburgischen Ex-Premier gegeben hat.