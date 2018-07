Vilimsky legt nach: „Juncker möge den Hut nehmen!“

Karas: „Vilimsky muss sich entschuldigen“

Vilimsky war am Freitag unter anderem vom EU-Kommissar Johannes Hahn, dem ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, und der SPÖ wegen seiner Rücktrittsaufforderung an Juncker scharf kritisiert worden. Seitens der ÖVP-Regierungsmannschaft in Österreich gab es vorerst keine Reaktionen. Der freiheitliche Europaabgeordnete meinte dazu ironisch, „aktuell“ würden „zahlreiche EU-freundliche Medien und Politiker pfeilgenau medizinisch diagnostizieren, Jean Claude Juncker leide nur an Ischias und all die früheren Berichte über sein vermeintliches Alkoholproblem“ seien „wie immer nur die übliche Anti-EU-Propaganda“.