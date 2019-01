Erstes Robo-Hotel kann auf Mensch nicht verzichten

„Könnten Sie Ihre Frage wiederholen?“

Vor allem „Churi“, ein kleiner Assistenzroboter, der Gästen in ihren Zimmern mit Rat und Tat zur Seite stehen sollte, sorgte demnach für Ärger. Etwa, weil er schnarchende Gäste mitten in der Nacht mit den Worten „Entschuldigen Sie, das habe ich nicht verstanden. Könnten Sie Ihre Frage wiederholen?“ aufweckte. Außerdem sah sich der Roboter außer Stande, Anfragen an die Rezeption weiterzuleiten. Auf klassische Telefone hatten die Betreiber in den Zimmern jedoch verzichtet.