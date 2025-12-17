WM-Pokal kommt nach Wien! Einer darf ihn berühren

Nur Staatsoberhaupt darf Pokal berühren

37 Zentimeter groß, über sechs Kilo schwer und zum Großteil aus 18-karätigem Gold gefertigt ist der Pokal. Einzig Van der Bellen darf ihn in Österreich in den Händen halten. Nur wenige Mitarbeiter der FIFA und Spieler der siegreichen WM-Mannschaft dürfen ihn neben Staatsoberhäuptern berühren. Wer den WM-Pokal überreichen wird, ist noch geheim. Beim letzten Besuch in Österreich im Februar 2018 war Frankreichs Ex-Weltmeister Christian Karembeu mit dabei.