Kommt das Billigstrom-Gesetz bei den Menschen an?

17.12.2025 11:45
Symbolbild(Bild: Alexander Raths - stock.adobe.com)

Das neue Billigstrom-Gesetz soll die Energiepreise in Österreich nachhaltig senken und Haushalte wie Betriebe entlasten. Doch wie kommt die Neuerung bei den „Krone“-Lesern an? Unsere Frage des Tages vom 17. Dezember lautet: Kommt das Billigstrom-Gesetz bei den Menschen an?

Halten Sie das Billigstrom-Gesetz für einen wirksamen Schritt gegen hohe Energiepreise? Glauben Sie, dass staatliche Energieversorger fairere Preise garantieren können? Rechnen Sie persönlich mit einer spürbaren Entlastung Ihrer Stromrechnung?

Wir freuen uns auf Ihre Einschätzungen in den Kommentaren!

