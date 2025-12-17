Vorteilswelt
Fahndung läuft

Mit Messer attackiert: Junger Mann (18) verletzt

Niederösterreich
17.12.2025 11:48
Der Unbekannte stach mit einem Kampfmesser zu. (Symbolbild)
Der Unbekannte stach mit einem Kampfmesser zu. (Symbolbild)(Bild: Ganka - stock.adobe.com)

Ein 18-Jähriger wurde am Bahnhof in Mödling (NÖ) von einem Unbekannten angesprochen und mit einem Messer attackiert. Der junge Mann wurde dabei verletzt. Der Täter ist weiter flüchtig.

Wüste Szenen spielten sich Dienstagabend am Bahnhof in Mödling ab: Gegen 18.35 wurde ein 18-Jähriger von einem Unbekannten um eine Zigarette angeschnorrt. Als er den Glimmstängel bekam, warf er dem Spendierfreudigen die brennende Zigarette postwendend ins Gesicht und begann, das verdutzte Opfer wüst zu beschimpfen.

Attacke von hinten
Die beiden Männer gerieten aneinander. Bis der Unbekannte plötzlich ein Messer zückte und von hinten zustach. Der 18-Jährige erlitt dabei mehrere Stich- und auch Schnittverletzungen und musste im Krankenhaus Baden versorgt werden. 

Lesen Sie auch:
Mit Auto die Tür gerammt: Die beiden Täter flüchten mit der Beute.
Täter wurden gestört
Mit gestohlenem Auto in Schmuckgeschäft gerast
17.12.2025

Fahndung nach dem Täter
Der Angreifer suchte indes zu Fuß das Weite. Er soll in Richtung Mödlinger Stadtzentrum geflohen sein. Eine Alarmfahndung verlief zunächst negativ. Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Kampfmesser mit zehn bis fünfzehn Zentimetern langer Klinge handeln.

Täterbeschreibung:
Der flüchtige Mann soll etwa zwei Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, mit dunklen kurzen Haaren und Kinnbart. Er sei ausländischer Herkunft und war mit schwarzer Baseballkappe, schwarzer Jacke mit Pelzkragen, schwarzer Hose, dunkelblauen Schuhen und dunkler Umhängetasche bekleidet.

Die Polizei bittet um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 059133-3330 (auf Wunsch auch vertraulich).

