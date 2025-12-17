Mit Messer attackiert: Junger Mann (18) verletzt

Wüste Szenen spielten sich Dienstagabend am Bahnhof in Mödling ab: Gegen 18.35 wurde ein 18-Jähriger von einem Unbekannten um eine Zigarette angeschnorrt. Als er den Glimmstängel bekam, warf er dem Spendierfreudigen die brennende Zigarette postwendend ins Gesicht und begann, das verdutzte Opfer wüst zu beschimpfen.