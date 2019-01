Linzer Uniklinikum nun ein Fall für externe Prüfer

Doppelt verwickelt ist Klaus Luger in die KUK-Problematik. Einerseits sitzt er als Eigentümervertreter (Linz besitzt 25,1%, den Rest das Land) im Aufsichtsrat. Andererseits ist die Stadt und Luger als Behördenchef rechtlich für die sanitäre Prüfung zuständig. Die Freude darüber hält sich in Grenzen: „Um Befangenheitsdebatten zu vermeiden, will ich zusätzlich eine externe Kommission einsetzen“, so Luger.