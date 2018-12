Brisanter Alarmschrei aus Kepler-Uniklinikum Linz

„Geschäftsführung unterschätzt Risken“

So wie natürlich bei den Spitzenleistungen in der KUK ist jede einzelne diese Situationsmeldungen einen Krone-Bericht wert. Sie dürften ohnehin nur die Spitze eines Eisbergs unbekannter Größe sein, weil diese Eingaben von manchen Vorgesetzen nicht gerne gesehen werden. Zentralbetriebsrat Freudenthaler fasst die Lage in dem Schreiben an Haberlander und die anderen 16 KUK-Aufsichtsräte, darunter Politiker aller Parteien, so zusammen: „Abschließend halte ich noch einmal fest, dass die Geschäftsführung meiner Meinung nach die Risiken in den Bereichen OPKO 5 (der OP-Bereich für Gyn, Geburtshilfe und Kinderchirurgie), NICU (Neugeborenenintensiv) und Kreißzimmer unterschätzt. In den genannten Bereichen sind die Personalressourcen (es fehlt ein Wort, aber gemeint kann nur “gering, eng, knapp„ sein) und die zu erwartende Arbeitsdichte/Zeitdruck dermaßen groß, dass das Fehler-Risiko praktisch permanent hoch ist.“