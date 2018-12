Diese Themen werden Europa 2019 prägen

EVP-Spitzenkandidat Weber als Nachfolger Junckers

Die Europawahl gibt auch den Startschuss für das große Sesselrücken in Brüssel, wählt das neue Europaparlament doch die künftige EU-Kommission. Der gesundheitlich angeschlagene Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker strebt kein zweites Mandat an, nachfolgen will ihm der bayrische Christsoziale Manfred Weber als EVP-Spitzenkandidat. Das System, wonach der Listenführer des bei der EU-Wahl siegreichen Parteienbündnisses Kommissionspräsident werden soll, hat diesmal aber einflussreiche Gegner - insbesondere in den Reihen der Liberalen, die sich als Zünglein an der Macht sehen. Nominiert wird der Kommissionspräsident voraussichtlich im Juni von den Staats- und Regierungschefs. Ihr Amt tritt die Brüsseler Behörde, in der jeder Staat einen Vertreter hat, am 1. November an.