Was ein ungeregelter Brexit für uns alle bedeutet

Für EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der EU:

Der Brexit-Vertrag sichert den mehr als drei Millionen EU-Bürgern in Großbritannien und mehr als einer Million Briten in der EU zu, dass sie ihr Leben so weiterleben können wie bisher. Scheitert die Vereinbarung, hängen sie in der Luft. Die EU-Kommission will Briten, die schon lange in der EU leben, zumindest den Weg zum Status eines „langjährig Aufenthaltsberechtigten“ ebnen. Damit könnten sie Zugang zu Jobs, Bildung und Sozialleistungen behalten.