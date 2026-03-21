Degradierung des F1-Gurus löst ein Erdbeben aus

Verspätet zu den Tests, bei beiden Grand-Prix beide Autos frühzeitig abgestellt, auch wegen Gesundheitsgefahr für die Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll – Aston Martin ist ein Desaster. Auch Motorenlieferant Honda sieht dabei nicht gut aus. Den schlechtesten Eindruck hinterlasst aber Adrian Newey. Der Design-Guru wollte Teamchef sein, nach zwei Rennen ist er diesen Job wieder los, soll sich auf das Zeichnen von funktionierenden Autos konzentrieren