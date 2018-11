Europawahl: EVP kürte Weber zum Spitzenkandidat

Die Europäische Volkspartei (EVP) hat am Donnerstag Manfred Weber, den derzeitigen EVP-Fraktionschef im Europaparlament, mit großer Mehrheit zu ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl gekürt. Die Stimmabgabe durch die 758 Delegierten erfolgte beim EVP-Kongress in einer Messehalle in Helsinki, in der zuvor Weber und sein Kontrahent, der finnische Ex-Premier Alexander Stubb, ihre Bewerbungsreden gehalten hatten.