Kein Hortplatz für kleines Mädl mit Down-Syndrom

„Alles andere als gelebte Inklusion“

Doch für Frau Anusic ist das keine Lösung. „Mia sitzt dann allein mit der Stützkraft und darf nicht mit den anderen Kindern essen oder spielen“, sagt sie. Für die Mutter alles andere als gelebte Inklusion. Den Vorschlag des Bürgermeisters, Mia in eine Sonderschule nach Fischamend zu schicken, lehnt sie entschieden ab. „Mia ist sehr gut entwickelt. Dort würde sie untergehen“, sagt sie.