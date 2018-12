Türkises Lob und blauer Hohn für Kramp-Karrenbauer

Solche Vorwürfe lässt aber die neue starke Frau an der Spitze der CDU nicht gelten. Sie habe sehr wohl ein eigenes Profil und setze andere Akzente, betonte die 57-jährige Saarländerin in den vergangenen Wochen stets, wenn ihre Gegner den Status der Merkel-Vertrauten ins Spiel gebracht hatten. Auch Härte in der Asylpolitik demonstrierte Kramp-Karrenbauer, als sie die Abschiebung von Straftätern nach Syrien in Erwägung zog. Aber sie setzte sich bewusst nicht von Merkel ab.