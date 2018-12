Eine energiepolitische Hiobs-Botschaft für Tirol

127.000 Tonnen CO2 werden eingespart

Natürlich steht es jedem frei, den Rechtsweg zu beschreiten. Doch man darf sich in diesem Fall nicht das Umweltschutz-Mäntelchen umhängen. Oder will einer der oben angesprochenen Kläger ernsthaft behaupten, dass die Energiegewinnung aus Kohle, Öl oder Gas umweltfreundlicher als jene aus Wasserkraft ist? Falls doch, hier ein paar Fakten: Die Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain/Silz bringt dem Land 15 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr zusätzlich. Zum besseren Verständnis: Damit könnte man mit einem E-Golf 2900 Mal die Erde umrunden. Wird die selbe Menge an Strom mit Öl, Gas oder Kohle erzeugt, dann würden 127.000 Tonnen CO2 produziert werden. Liebe Umweltschützer: Das ist der Ausstoß aller Innsbrucker Pkw in einem Jahr (gerechnet mit 15.000 km pro Jahr und Auto). Also bitte nicht die Umwelt-Keule schwingen!