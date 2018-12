Verbogen ab Werk: Wirbel um Apples neues iPad Pro

Für Staunen sorgt in dieser Angelegenheit insbesondere die Reaktion des Herstellers auf die verbogenen Geräte. Der sieht darin nämlich gar kein Problem und erklärt, dass „leicht verbogene“ iPads ein Nebeneffekt des Fertigungsprozesses seien und das verbogene Gehäuse die Funktionstüchtigkeit der Geräte in keiner Weise einschränke. Konkret könne sich das Gerät bei einem Kühlprozess in der Fertigung leicht verbiegen. Von einem Defekt will Apple in diesem Zusammenhang nicht sprechen.