Dieses Auto fährt mit selbst gemachtem Solarstrom

Bislang wurden vom One lediglich verdunkelte Detailfotos veröffentlicht. Im Sommer 2019 will Lightyear dann den ersten Prototypen offiziell präsentieren. Für 2020 ist der Start der Serienproduktion in einem Werk auf dem Automotive Campus in Helmond geplant. Zunächst wird eine Pionier-Edition von 100 Fahrzeugen produziert, 2021 dann die Produktionskapazitäten ausgebaut. Wer ein Fahrzeug der Pionier-Edition will, kann sich dieses gegen Zahlung des vollen Kaufpreises von 119.000 Euro bereits jetzt sichern.