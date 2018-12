Akku flog in die Luft: Lehrling schwer verletzt!

Ohrenbetäubend war der Knall, der die Mitarbeiter einer Tischlerei in Gröbming am Dienstag beinahe zu Tode erschreckte: Es war 10.30 Uhr, als der einmal einen Meter große Akku eines Hubstaplers, der gerade zum Aufladen angehängt war, in die Luft flog! In unmittelbarer Nähe stand ein 15 Jahre alter Lehrling, der zu dem Zeitpunkt mit einer Flex Metall zuschnitt. Mit Gesichtsverletzungen wurde der junge Mann vom Rettungshubschrauber C 14 zum LKH Salzburg gebracht.