Damit schaffen Sie 2019 endlich Ordnung!

Auf Ihrem Schreibtisch stapeln sich Papierberge? Sie haben keinen Überblick mehr über Ihre Mails? Dann wird es Zeit, Ordnung zu schaffen! Die Autorin zeigt Ihnen, wie Sie mit einfachen Tricks Ordnung in Ihr Leben bringen. So lernen Sie, was Sie wirklich brauchen und worauf Sie eigentlich getrost verzichten können.