Schlag auf Nase: Boeing 737 von Drohne getroffen

Bilder lokaler Medien zeigen erhebliche Schäden an der Nase der 737-800, die am Mittwoch als Flug 773 aus Guadalajara unterwegs war. In einer Kabinenaufzeichnung hört man die Besatzungsmitglieder sagen, sie hätten einen „ziemlich lauten Knall“ gehört und den Kontrollturm bitten, zu überprüfen, ob die Nase beschädigt wurde. „Die genaue Ursache wird noch untersucht“, teilte Aeromexico in einer Erklärung mit. „Das Flugzeug landete normal und die Sicherheit der Passagiere wurde nie beeinträchtigt.“