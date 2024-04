Laut Wettbüros erklimmt Schweiz den ESC-Gipfel

Erwartbar kommt allerdings noch Bewegung in die Prognose der Wettbüros, wenn die Proben in der Malmö Arena beginnen, was am heutigen Montag der Fall ist. Dann haben die ESC-Expertinnen und -Experten die Möglichkeit, sich einen direkten Eindruck der Acts auf der großen Bühne zu machen – ein Lackmustest, an dem erfahrungsgemäß so mancher scheitert, während sich der eine oder die andere Geheimkandidatin in den Vordergrund schiebt.