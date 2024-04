Arbeiter zwischen Lkw und Baumaschine eingeklemmt

Mit Hubschrauber in die Klinik

„Der Arbeiter erlitt schwere Verletzungen im Bereich des rechten Beins“, so der Sprecher weiter. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann mit dem Notarzthelikopter in die Innsbrucker Klinik geflogen. Neben Polizei, Rettung und Hubschraubercrew stand auch die Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee im Einsatz.