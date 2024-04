Wo es in Wiens Schulen Sprachprobleme gibt

Lehrer für bessere Verteilung

Die Lehrervertretung reagiert unterdessen alarmiert auf die weiter steigenden Zahlen an Kindern aus Kriegsgebieten. Angesichts bereits vorhandener Probleme an den Wiener Pflichtschulen könnte all das „auch ein Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt“, warnte Lehrergewerkschafter Thomas Bulant (FSG) am Wochenende im ORF. Schon jetzt hätten viele Schüler Probleme mit der deutschen Sprache, immer mehr Kinder würden „sehr wenig an praktischer und an sozialer Intelligenz mit in die Schule bringen“. Dazu komme eine hohe Zahl chronisch kranker Kinder. Unterstützung durch Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Psychologinnen und Psychologen fehle aber an den Schulen, die Lehrer müssten sich im Umgang mit kriegstraumatisierten und beeinträchtigten Kindern als „Kurpfuscher“ betätigen. Die Vermittlung von Basiskompetenzen wie Lesen, Rechnen und Schreiben werde unter diesen Bedingungen immer schwieriger, so mancher Pflichtschulabgänger habe einen geringeren Wortschatz als sein sechseinhalbjähriger Enkel, beklagte der Vizechef der Wiener Pflichtschullehrergewerkschaft.