Vermisste Milliardärs-Tochter wieder aufgetaucht

Panische Suche nach Milliardärs-Tochter

Laut einer Anzeige des Sheriff‘s Office vom Marin County ist die 16-Jähriges am Donnerstag von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Caterina Fake habe Mint demnach zuletzt am 21. April, gegen 22 Uhr in ihrem Zuhause in Bolinas, Kalifornien, gesehen.