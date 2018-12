Jährlich 900 Brände durch schadhafte Elektrogeräte

Die Anzahl der Akkus in den österreichischen Haushalten steigt - und somit auch die von ihnen ausgehende Brandgefahr, warnen Experten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit und der MA 39 in Wien. Rund 900 Brände sind in Österreich jährlich auf Elektrogeräte zurückzuführen. Damit stellen sie die zweithäufigste Brandursache dar. Doch die Gefahr wird vielfach unterschätzt.