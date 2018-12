Felssturz-Serie in Tirol: Das sind die Gründe

Heftig traf es damals vor allem die Gemeinde Vals, wo es am Heiligen Abend wegen eines verheerenden Felssturzes Großalarm gab. Alles in allem donnerten an die 120.000 Kubikmeter Geröll ins Tal - die Landesstraße wurde bis zu acht Meter hoch verschüttet. Im Ort selbst sprach man damals von einem „Weihnachtswunder“, da es keine Verletzten oder gar Tote gab. Nur wenige Minuten zuvor hatten mehrere Kids, die mit ihren Eltern am Heimweg von der Kinder-Mette waren, die Stelle passiert.