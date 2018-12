Klartext zum Aus für Rekordbike Suzuki Hayabusa

Nachfolgerin geplant

Suzuki hat sich bereits die Markenrechte an am Namen Hayabusa (steht für Wanderfalke) weiter gesichert - und das aus gutem Grund: Dem Sprecher zufolge soll 2021/2022 die dritte Hayabusa-Generation auf den Markt kommen. Wie stark sie wird und was für ein Motor sie befeuern wird, das steht in den Sternen. Aber auch darüber wird es wieder wilde Gerüchte geben…