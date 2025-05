Nur „Milo“ hat überlebt: „Ist ein echter Kämpfer!“

Meist keine Hilfe benötigt

Aber nicht jeder kleine Feldhase und nicht jedes kleine Wildkaninchen, das alleine in der Natur gesehen wird, muss auch gerettet werden. „Ganz im Gegenteil“, sagt Hans Frey und erklärt: „Ein alleine gefundenes Jungtier braucht in der Regel keine Hilfe. Berühren sie Jungtiere keinesfalls, sie versetzen sie in Todesangst. In der Regel kommt die Mutter zu ihrem Jungen zurück. Durch ihre dichte Behaarung sind auch kleine Hasen und ältere Kaninchenjungtiere übrigens sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.“