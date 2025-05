Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz, LIVE ab 17 Uhr

Der 25. Meistertitel wäre wohl einer der unerwartetsten in der Club-Geschichte. Letztes Jahr noch in der Qualifikationsgruppe hatte niemand den Violetten eine derartige Saison zugetraut. Der Meisterteller ist in Reichweite, ein Exemplar im Stadion. Der Fokus liegt dennoch nur auf Blau-Weiß. „Das Spiel ist ein sehr, sehr wichtiges für mich in meiner Karriere“, erklärte Kapitän Manfred Fischer am Freitag. „Es geht darum, dass wir das Spiel gewinnen möchten und somit fix den zweiten Platz absichern können. Falls wir das schaffen, ist es eine grandiose Saison.“ Alles weitere wäre eine Zugabe, „ein Traum“.